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市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 18:54 BJT

〔表格〕中国李宁中期净利按年下跌49.5%,至2.94亿元人民币

路透香港8月24日电---中国李宁有限公司(2331.HK)周三公布,截至2011年6月30日止上半年业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　　　　 　 　 2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(元) 0.2794 0.5558

中期股息(元) 0.1113 0.2215

净利 293.740 581.566

营业额 4,289.303 4,504.565

截止过户日期　 9月15-16日

发放股息日期　 9月23日

注:李宁为中国体育用品零售商. (完)

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--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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