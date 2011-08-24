〔香港个股〕国泰航空称已申请价值20亿美元的中期票据发行计划

路透香港8月24日电---以市值计亚洲第四大航空公司--国泰航空(0293.HK)公布价值20亿美元中期票据计划,并已向港交所(0388.HK)申请批准于未来12月个月内根据计划发行票据上市及买卖.

据公司新闻稿,国泰航空已向港交所申请批准根据该计划于今年8月23日以後12个月内发行之任何票据上市及买卖.

"国泰航空财政状况理想,此计划将稳健地为我们扩阔多元化的融资平台,让我们的财政管理更具弹性."国泰行政总裁史乐山表示.

他指出,根据该计划,国泰航空可发行高达20亿美元的债券,但目前尚未有任何具体发行计划.

国泰航空本月初公布的上半年净利按年大跌近六成.公司同时宣布购买共12架客机和货机,基本价格为32.82亿美元.[ID:nCH0072721]

国泰航空周三早盘初段涨0.53%,报15.3港元.过去一个月下跌近18%. (完)

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