〔香港个股〕国泰航空称已申请价值20亿美元的中期票据发行计划

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月24日电---以市值计亚洲第四大航空公司--国泰航空(0293.HK)公布价值20亿美元中期票据计划,并已向港交所(0388.HK)申请批准于未来12月个月内根据计划发行票据上市及买卖.
据公司新闻稿,国泰航空已向港交所申请批准根据该计划于今年8月23日以後12个月内发行之任何票据上市及买卖.
"国泰航空财政状况理想,此计划将稳健地为我们扩阔多元化的融资平台,让我们的财政管理更具弹性."国泰行政总裁史乐山表示.
他指出,根据该计划,国泰航空可发行高达20亿美元的债券,但目前尚未有任何具体发行计划.
国泰航空本月初公布的上半年净利按年大跌近六成.公司同时宣布购买共12架客机和货机,基本价格为32.82亿美元.[ID:nCH0072721]
国泰航空周三早盘初段涨0.53%,报15.3港元.过去一个月下跌近18%. (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。