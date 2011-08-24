〔香港个股〕比亚迪早盘跌幅扩大至逾8%,此前遭投行降评级

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月24日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)周三早盘跌幅扩大至逾8%,因上半年业绩下滑遭投行降评级.
香港时间10:29,该股跌8.28%至14.84港元,恒生指数.HSI则跌1.01%
比亚迪上半年中期净利按年下降88.63%至2.7536亿元人民币,因补贴优惠政策取消以及市场竞争加剧所致.[ID:nCH0075471](完)
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--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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