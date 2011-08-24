版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 10:36 BJT

〔香港个股〕比亚迪早盘跌幅扩大至逾8%,此前遭投行降评级

路透香港8月24日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)周三早盘跌幅扩大至逾8%,因上半年业绩下滑遭投行降评级.

香港时间10:29,该股跌8.28%至14.84港元,恒生指数.HSI则跌1.01%

比亚迪上半年中期净利按年下降88.63%至2.7536亿元人民币,因补贴优惠政策取消以及市场竞争加剧所致.[ID:nCH0075471](完)

浏览比亚迪其他新闻,请点选[1211.HK-CMN]

--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐