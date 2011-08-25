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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 09:42 BJT

〔表格〕中国国药控股2011年中期净利按年升23%,为7.84亿元人民币

路透香港8月25日电---中国国药控股股份有限公司(1099.HK)宣布,截至2011年6月30日止,中期业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(元人民币) 0.34 0.28

净利 784.47 638.12

营业额 48,000.07 32,355.62

注:国药控股为中国最大的药品分销商,于2009年9月23日在香港上市.(完)

浏览国药控股其他新闻,请点选[1099.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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