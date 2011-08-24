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市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 16:42 BJT

〔表格〕中银香港2011年度中期净利按年升66.8%,为119.93亿港元

路透香港8月24日电---中银香港(控股)有限公司(2388.HK)周三宣布,截至2011年6月30日为止的六个月内,业绩报告如下(每百万港元为单位):

　　　 　 　 2011年度中期　 2010年度同期

每股盈利(港元)　 1.1343 0.6802

中期股息(港元)　 0.63 0.40

净利 11,993 7,192

净利息收入 10,205 8,964

截止过户日期 9月12日-15日

派发股息日期 9月23日

注:中银香港为中国银行(3988.HK)(601988.SS)的海外旗舰.(完)

浏览中银香港相关新闻,请点选[2388.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴

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