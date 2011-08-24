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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 17:35 BJT

〔表格〕中国银行2011年中期净利按年升28%,为665.13亿元人民币

路透香港8月24日电---中国银行股份有限公司(3988.HK)(601988.SS)周三宣布,按国际会计准则,截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(每百万元人民币为单位):

　 　　　 　 2011年中期 　2010年同期

每股盈利(元) 0.24 0.20

净利 66,513 52,022

净利息收入 110,215 91,864

注:中国银行为按市值计中国第四大银行.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

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