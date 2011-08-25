〔中港股业绩〕农业银行中期净利按年成长45.4%,符合市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月25日电---按资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周四公布,2011年度中期净利按年成长45.4%,为666.67亿元人民币,符合市场预期.
路透此前综合九位分析师的调查平均值为670亿元人民币;农行去年1-6月净利为458.4亿元人民币.
农行并公布,中期每股盈利为0.21元人民币,去年同期为0.17元;6月末净利差为2.70%,不良贷款比率为1.67%.
农行在上月已预告上半年净利润将较上年同期增长45%以上,主因净利息收益率持续提高、利息净收入和手续费及佣金收入快速增长.
业绩公布前,农行H股收升0.26%,报3.83港元,大盘恒生指数.HSI则升1.47%.(完)
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--记者 张雅菁; 审校 张喜良
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