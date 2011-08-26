《离岸人民币综述》资本项目开放加速推进,境内外利差料逐步收窄

路透香港8月26日电---中国国务院副总理李克强上周给香港人民币市场带来了丰厚的政策支持,这周主要执行部门已经开始紧锣密鼓地研究或出台具体实施细则,与过去多项政策出台相比,此次的效率之高实属罕见.

中国商务部周二就跨境人民币直接投资的管理办法徵求意见,允许外国投资者以境外合法获得的人民币在中国开展直接投资活动;并在周三的新闻会上表示,争取在9月份实施跨境人民币直接投资,以此计算徵求意见期仅九天.

而上海证券报周五援引接近中国证监会的人士称,人民币境外合格机构投资者(RQFII)境内证券投资管理办法及操作细则最快亦将于下月出台,首批200亿的额度将分配给符合条件的中资证券公司及基金公司.

政策支持将显着利好香港人民币市场.中国银行(3988.HK)(601988.SS)行长李礼辉就预计,年底离岸人民币存款规模将达到8,000亿元,贷款规模达3,000亿元;到2015年底,人民币贸易结算量达到3.5万亿元,人民币存款达到2万亿,贷款亦增至8,000亿.

汇丰银行也在报告中指出,过去人民币外商直接投资需要逐个审批,商务部此举进一步表明,中国政府已经准备好为海外人民币投资内地市场设立一个更为透明和标准的框架.

受该消息影响,本周中银香港的离岸人民币债券指数一路下跌,显示在中国资本项目逐步开放的形势下,境内外债券市场的利差亦开始收窄.该指数最新报100.05点,为自去年底推出以来最低水平.

德意志银行的策略师指出,更便捷的人民币回流机制使得内地银行可以在离岸人民币市场上以较低成本融资,而零售投资者亦可以获得更高收益的结构性产品.

在美元/人民币NDF(海外无本金交割远期)市场方面,本周该市场报价变动相当小,一年期CNY1YNDFOR=累计仅上涨160个点子,最新报价为6.2930,暗示一年後人民币将升值约1.6%.

美国副总统拜登本周在出访东京称,美国将继续敦促中国允许人民币升值,但也明确表示预计未来一年还无法实现这点,因中国正经历领导层交接.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 26,157.8 45

2. 渣打 14,942.2 25

3. 中国银行 7,333.3 8

4. 苏格兰皇家银行 6,790.5 14

5. 德意志银行 6,694.3 11

**本周市场动态**

--香港金管局副总裁彭醒棠周一称,很多企业都有意愿做人民币FDI,因在香港的融资成本相对低很多;他并预计,今年点心债券发行量有很大机会可以超过1,000亿元.

--富邦银行香港分行、工商银行(1398.HK)(601398.SS)(澳门)、工商银行马来西亚公司、交通银行(3328.HK)(601328.SS)澳门分行和华侨银行获准投资内地银行间债券市场.

--三井住友融资租赁计划在点心债市融资5亿元人民币,该债券分为三档,包括2亿元24个月期、1亿元30个月期和2亿元36个月期.簿记管理人为高盛(GS.N)、SMBC日兴证券(香港)为副主承销.

--环球超市运营商乐购(Tesco)(TSCO.L)已为其7.25亿元三年期人民币债券定价,息率为1.75%.汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)和渣打(2888.HK)(STAN.L)负责是次发售.

--中国信贷(8207.HK)计划发行3亿两年期人民币债券,息率据闻在9%左右.如果据此定价,该债券将成为点心债券市场迄今票息最高的一笔,亦将是首笔由香港创业板挂牌公司所发行的点心债券.(完)