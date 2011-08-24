〔表格〕中国中远太平洋中期净利按年升24.8%,至2.37亿美元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月24日电---中国中远太平洋有限公司(1199.HK)宣布,截至2011年6月30日为止的六个月内,业绩报告如下(以每百万美元为单位):
2011年度中期 2010年度中期
每股盈利(美元) 0.0874 0.0796
每股股息(港元) 0.272 0.137
净利 237.04 189.94
营业额 278.67 222.66
截止过户日期 9月9-15日
发放股息日期 9月21日
注:中远太平洋经营租赁集装箱业务及运营货柜码头.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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