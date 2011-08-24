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市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 12:24 BJT

〔表格〕中国中远太平洋中期净利按年升24.8%,至2.37亿美元

路透香港8月24日电---中国中远太平洋有限公司(1199.HK)宣布,截至2011年6月30日为止的六个月内,业绩报告如下(以每百万美元为单位):

　　　　 　 2011年度中期 2010年度中期

每股盈利(美元) 0.0874 0.0796

每股股息(港元) 0.272 0.137

净利 237.04 189.94

营业额　 278.67 222.66

截止过户日期　 9月9-15日

发放股息日期　 9月21日

注:中远太平洋经营租赁集装箱业务及运营货柜码头.(完)

浏览中远太平洋其他新闻,请点选[1199.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所业绩声明,请点选(here)

--记者 黄运涛; 审校 张喜良

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