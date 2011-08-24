〔港股业绩〕嘉里建设上半年基本净利按年升52%,受益物业入账收益增

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月24日电---香港地产发展商--嘉里建设(0683.HK)周三宣布,上半年的基本净利按年升52%,受益期内确认的发展物业项目销售额增加.
截至6月底止半年,嘉里建设的净利为30.71亿港元,按年增12%;撇除投资物业重估的因素,期内核心业务基本净利为27.65亿港元,按年升52%.董事会建议派中期息每股0.4港元.
期内香港物业部的应占净利为21.94亿港元,去年同期为16.25亿港元,收益主要来自荃湾缙庭山及西区缙城峰之确认销售,另黄大仙现崇山亦在期内推出预售.至于香港的收租物业期内的经营溢利为2.17亿港元,按年增7.4%.
但在中国对房地产进行调控,以及实施限购令和限制按揭比率等措施的影响下,上半年嘉里建设中国物业部的净利按年下滑28%,至4.92亿港元.
展望下半年,嘉里建设表示,市场预期收紧银根的周期或会暂告一段落,唯中央对房地产市场的调控政策应仍会维持.但楼市降温,土地的价格亦有调整,集团会把握机遇,增加在内地的土地储备.
至于香港下半年的经济会受到欧美经济体系的隐忧造成一定困扰,但由于通胀日益加剧,物业始终有一定的避险作用,楼价未见显着回落.
嘉里建设早盘收跌1.98%,报32.15港元,过去一个月跌12%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。