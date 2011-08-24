〔港股业绩〕嘉里建设上半年基本净利按年升52%,受益物业入账收益增

路透香港8月24日电---香港地产发展商--嘉里建设(0683.HK)周三宣布,上半年的基本净利按年升52%,受益期内确认的发展物业项目销售额增加.

截至6月底止半年,嘉里建设的净利为30.71亿港元,按年增12%;撇除投资物业重估的因素,期内核心业务基本净利为27.65亿港元,按年升52%.董事会建议派中期息每股0.4港元.

期内香港物业部的应占净利为21.94亿港元,去年同期为16.25亿港元,收益主要来自荃湾缙庭山及西区缙城峰之确认销售,另黄大仙现崇山亦在期内推出预售.至于香港的收租物业期内的经营溢利为2.17亿港元,按年增7.4%.

但在中国对房地产进行调控,以及实施限购令和限制按揭比率等措施的影响下,上半年嘉里建设中国物业部的净利按年下滑28%,至4.92亿港元.

展望下半年,嘉里建设表示,市场预期收紧银根的周期或会暂告一段落,唯中央对房地产市场的调控政策应仍会维持.但楼市降温,土地的价格亦有调整,集团会把握机遇,增加在内地的土地储备.

至于香港下半年的经济会受到欧美经济体系的隐忧造成一定困扰,但由于通胀日益加剧,物业始终有一定的避险作用,楼价未见显着回落.

嘉里建设早盘收跌1.98%,报32.15港元,过去一个月跌12%.(完)

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