〔香港股市〕恒生指数收跌2.06%,投资者抛出中资保险股

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月24日电---香港股市周三收低,因投资者抛卖中资保险股,突显出在市况脆弱的环境下,市场人士不愿意持有那些中期业绩疲弱的公司股票.
恒生指数.HSI收低2.06%,报19,466.79点.恒生国企指数.HSCE挫跌3.06%,报10,255.63点.
沪综指.SSEC收报2,541.091点,跌12.928点或0.51%,受保险股跌势拖累.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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