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市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 16:23 BJT

〔香港股市〕恒生指数收跌2.06%,投资者抛出中资保险股

路透香港8月24日电---香港股市周三收低,因投资者抛卖中资保险股,突显出在市况脆弱的环境下,市场人士不愿意持有那些中期业绩疲弱的公司股票.

恒生指数.HSI收低2.06%,报19,466.79点.恒生国企指数.HSCE挫跌3.06%,报10,255.63点.

沪综指.SSEC收报2,541.091点,跌12.928点或0.51%,受保险股跌势拖累.

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