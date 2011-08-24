〔路透专访〕香港大昌行将在中国拓展食品零售及连锁式汽车维修中心

路透香港8月24日电---香港高档车代理商大昌行(1828.HK)周三表示,将在中国拓展食品零售以及连锁式汽车维修中心,以期在中国这块消费快速增长的市场攻城掠地.

大昌行行政总裁叶满堂在接受路透专访时指出,中国汽车市场在销售面上展现了强大的爆发力,但在後端维修上则存在"断层".大昌行除了前端的销售外,也准备在广东东莞地区开设连锁维修中心.

此外,同时从事食品及物流服务的大昌行,还可能会选择以专门店的方式,进军中国零售市场.

"我们在中国零售市场还没有起步,但很密切地关注,"叶满堂说,"我们在考虑设立专门店,可能是以冷藏、冷冻肉品以及高档、进口食品为主."

他并表示,希望能够提高汽车以外业务的占比,以让公司的营收更加多元化(diversified).

大昌行在香港代理Acura、奥迪(Audi)、宾利(Bently)、Saab等汽车品牌,在中国大陆代理20个中高档品牌.公司营收的八成来自于汽车相关业务,19%来自于食品,1%则是物流及其他.(完)