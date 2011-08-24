〔香港热股〕中国电信逆势收升逾4%,受引入iPhone预期拉动

路透香港8月24日电---以市场份额计中国第三大电讯营运商--中国电信(0728.HK)周三盘中逆势大涨一度逾6%,最终收盘升幅收窄至4.13%,因市场预期公司引入iPhone在即,从而有望带动高端用户数量并拉动业绩增长.

今日大盘恒生指数.HSI则是收跌2.06%.

中国电信董事长王晓初昨日在中期业绩会上称,公司仍在与苹果(AAPL.O)进行谈判,以期引入後者风靡全球的iPhone智能手机.

"如果说,我们引进了一种新的款式(手机),包括iPhone,短时间内手机补贴肯定会有一些上升.但是总体上它对盈利来说还是很有帮助的,从经验来看,第二年的收入和利润都会迅速回升."他说.[ID:nCH0075489]

MIRAE ASSET分析师Eric Wen则在一份报告中表示,"预期iPhone将帮助中国电信获得它所急需的高端用户,而且,与中国联通(0762.HK)相比,我们预料中国电信在与苹果公司的判断上将获得更好的条件."

中国电信此前公布上半年净利同比升8%,至98.08亿元人民币.业绩公布後,高盛、美银美林、汇丰及工银国际等券商维持对中国电信的"买进"评级.

中国三大运营商中,目前仅中国联通在国内销售iPhone.除中国电信外,中国移动(0941.HK)也正在积极与苹果公司接触.