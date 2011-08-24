〔香港个股〕中远太平洋称将会增加在海外码头的投资(更新版)

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路透香港8月24日电---经营租赁集装箱业务及运营货柜码头的中国中远太平洋(1199.HK),将会增加在海外码头的投资,因一些市场受到金融危机冲击.

该公司副主席兼董事总经理王兴如周三并称,如果发现并购目标,将寻求外部融资.

"这是海外并购的好机会,会考虑收购母公司以及其他公司的码头."他对记者表示.

中远太平洋正就收购台湾高雄码头进行洽谈,王兴如表示,希望在年内完成.

台湾第二大货柜轮商阳明海运(2609.TW)此前称,中国中远集团及招商局国际(0144.HK)最快将于2011年第二季入股其位在高雄货柜中心.届时将为首个陆资航运企业持有台资航商股份.[ID:nCT0338778]

中远太平洋稍早公布,2011年中期净利为2.37亿美元,按年升24.8%.

中远太平洋股份周三收跌0.96%至10.28港元,过去一个月累计下跌21%.(完)

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