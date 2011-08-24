〔香港个股〕中远太平洋称将会增加在海外码头的投资(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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路透香港8月24日电---经营租赁集装箱业务及运营货柜码头的中国中远太平洋(1199.HK),将会增加在海外码头的投资,因一些市场受到金融危机冲击.
该公司副主席兼董事总经理王兴如周三并称,如果发现并购目标,将寻求外部融资.
"这是海外并购的好机会,会考虑收购母公司以及其他公司的码头."他对记者表示.
中远太平洋正就收购台湾高雄码头进行洽谈,王兴如表示,希望在年内完成.
台湾第二大货柜轮商阳明海运(2609.TW)此前称,中国中远集团及招商局国际(0144.HK)最快将于2011年第二季入股其位在高雄货柜中心.届时将为首个陆资航运企业持有台资航商股份.[ID:nCT0338778]
中远太平洋稍早公布,2011年中期净利为2.37亿美元,按年升24.8%.
中远太平洋股份周三收跌0.96%至10.28港元,过去一个月累计下跌21%.(完)
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--记者 梁淑芬; 撰写 陈敏; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。