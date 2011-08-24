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市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 17:18 BJT

〔香港个股〕联通称暂无引入iPhone 5时间表,将控制3G手机补贴

路透香港8月24日电---中国第二大电信运营商--中国联通(0762.HK)周三表示,暂无引入苹果(AAPL.O)iPhone 5手机的时间表.

该公司董事长常小兵在业绩发布会上作以上表示.

此外,联通总裁陆益民表示,公司对今年完成2,500万新增3G(第三代移动通讯)用户有信心;并会将3G手机全年补贴,控制在3G业务收入的30%以内.(完)

--记者 黄运涛; 撰写 梁慧仪; 审校 张喜良

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