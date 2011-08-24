〔香港个股〕联通称暂无引入iPhone 5时间表,将控制3G手机补贴

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月24日电---中国第二大电信运营商--中国联通(0762.HK)周三表示,暂无引入苹果(AAPL.O)iPhone 5手机的时间表.
该公司董事长常小兵在业绩发布会上作以上表示.
此外,联通总裁陆益民表示,公司对今年完成2,500万新增3G(第三代移动通讯)用户有信心;并会将3G手机全年补贴,控制在3G业务收入的30%以内.(完)
--记者 黄运涛; 撰写 梁慧仪; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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