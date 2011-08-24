〔中港股业绩〕中行中期净利按年增28%符合预期,下半年仍面临较多风险(更新版)

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* 中期净利按年升27.9%至665.13亿元人民币,符合市场预期

* 中期净息差为2.11%,6月末的核心资本充足率为10.01%

* 下半年国内外经济形势不稳令其面临的风险因素仍较多

* 加强地方政府融资平台贷款管理,控制总量规模和投向

记者 张雅菁/陈敏

路透香港8月24日电---受益于净利差及手续费收入增长,按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)上半年净利增长符合市场预期,但该行指出,下半年国内外经济形势不稳令其面临的风险因素仍较多.

中行周三公布,今年中期净利按年升27.9%至665.13亿元人民币,此前九位分析师预测的中值为644.4亿元;每股盈利为0.24元.

"下半年,世界经济将继续缓慢复苏,但面临的风险因素仍然较多,国际金融危机的阴影尚未完全消散,全球经济复苏进程比预想的更为艰难."该行称.

"国内经济金融运行正向宏观调控预期的方向发展,但经济金融发展面临的形势依然复杂,不平衡、不协调、不可持续的问题仍然突出,影响经济平稳较快增长的风险因素仍然存在."

中行并公布,中期净息差为2.11%,优于上年同期的2.04%;不良贷款率为1%,6月末的核心资本充足率为10.01%,资本充足率为12.95%.

中国银监会此前就银行资本监管的新标准徵求意见,正常时期中国系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率将分别不得低于11.5%和10.5%,原则上应分别于2013年底和2016年底前资本达标.[ID:nCN1899259]

以市值计中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)上半年实现净利润929.53亿元,同比增长31.33%.[ID:nCN1913355]

中国四大商业银行的另两家银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)和农业银行(1288.HK)(601288.SS)将在周四公布上半年业绩.农行此前预告上半年净利润将较上年同期增长45%以上,主因净利息收益率持续提高、利息净收入和手续费及佣金收入快速增长.

**加强地方融资平台管理**

在中国央行去年10月初以来五次加息,并自去年初以来,12次上调存款准备金率,净息差扩增为今年中国银行业获利的主要动力,不过,地方融资平台的风险疑虑及外资股东是否出售持股则打压了股价表现.

中行H股周三收跌2.27%至3.01港元,过去三个月累计下跌26.3%;大盘恒生指数.HSI周三亦收跌2.06%.

中行表示,上半年该行加强地方政府融资平台贷款管理,通过限额管理严格控制总量规模和投向;严格落实监管要求,规范地方政府融资平台存量贷款清理划转的标准和流程;并组织全行排查平台贷款风险,采取多种缓释措施主动化解风险.

地方政府融资平台贷款风险隐患对国内商业银行的影响颇大,因其过去两年中规模扩张快速,而後续还款能力存疑.各家上市银行在公布中期业绩时,纷纷对其地方融资平台贷款状况作出说明.

中国第七大上市银行--民生银行(1988.HK)周二就表示,目前为止其地方融资平台贷款全部为正常贷款,没有不良和逾期,且上半年的贷款馀额较年初有所下降.[ID:nCN1918393]

此前有媒体援引中国银监会主席刘明康称,中国目前地方政府融资平台贷款整改和风险化解工作有序推进,风险可控.今明两年是地方政府债务的偿还高峰期,严防平台贷款"改头换面"和"卷土重来".[ID:nCN1904277](完)

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