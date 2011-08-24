〔路透专访〕香港大昌行拟在中国拓展汽车维修中心,并冀望业务多元化(更新版)

* 大昌行将在中国加快设立维修中心

* 中国高档车需求强劲

* 内地已成为宾利第二大市场

* 公司亦将在中国拓展食品零售

记者 郭经伟/李珊珊

路透香港8月24日电---因看好中国高档车需求强劲,香港高档车代理商大昌行(1828.HK)将在中国加快设立连锁式汽车维修中心的步伐;同时为了让业务多元化,也将开拓食品零售业务.

该公司行政总裁叶满堂周三在接受路透专访时指出,中国汽车市场在销售面上展现了强大的爆发力,但在後端维修上则存在"断层".大昌行除了前端的销售外,也准备在广东东莞地区开设连锁维修中心.

"内地汽车市场还在起步阶段,"他说,"内地还没有具有信誉的汽车维修店铺,这就是为什麽我们要补上这个断层(gap)."

代理Acura、奥迪(Audi)、宾利(Bently)、Saab等汽车品牌的叶满堂还表示,在过去几年的汽车销售後,中国汽车维修需求将会浮现,公司同时也会拓展租车业务.

受到内地欧洲高档车如奥迪、宾利销售强劲激励,大昌行2011年集团中期营业额按年大增39.6%至198.14亿港元,中期净利为8.01亿港元,按年增63.5%.

**宾利年销量目标1,200台**

尽管近期金融市场动荡,但叶满堂认为,除非经济出现明显衰退,中国对于高档车的需求仍强劲,包括车价以350万港元起跳的英国豪华房车--宾利.

"拥有财富的人仍多."据其介绍,该公司2009年以来宾利车销售量翻倍成长,2009年为400台,2010年达800台,而今年的销售目标则是1,200台.

至今年上半年,大昌行在中国已售出623辆宾利,令中国成为该品牌全球销量第二大的市场.该公司的代理也从一级城市,拓展至温州、西安、太原等.

他还表示,年底前还会再引入两款高档车品牌,但尚不愿透露细节.

**至中国设专门店**

此外,同时从事食品及物流服务的大昌行,还可能会选择以专门店的方式,进军中国零售市场.

"我们在中国零售市场还没有起步,但很密切地关注,"叶满堂说,"我们在考虑设立专门店,可能是以冷藏、冷冻肉品以及高档、进口食品为主."

他并表示,希望能够提高汽车以外业务的占比,以让公司的营收更加多元化(diversified).

目前该公司营收的八成来自于汽车相关业务,19%来自于食品,1%则是物流及其他.

大昌行周三收盘小跌0.6%至9.94港元,跌幅小于大盘恒生指数.HSI的2.06%;大昌行今年以来股价累计升20.5%,大盘则是下跌15.5%.(完)