〔香港个股〕中海油称蓬莱19-3油田平台关停净产量损失约每天2.2万桶

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月24日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三称,蓬莱19-3油田B和C平台7月关停的净产量损失约每天2.2万桶.
中海油首席执行官杨华在业绩发布记者会上做出上述表示.
该公司稍早公布,今年上半年净利按年上升51.4%,优于市场预期,受国际油价上升及产量增加带动.
业绩公布前,中海油收跌2.07%,报14.22港元.(完)
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--记者 雷美珍; 撰写 陈敏; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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