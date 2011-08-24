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市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 18:24 BJT

〔香港个股〕中海油称蓬莱19-3油田平台关停净产量损失约每天2.2万桶

路透香港8月24日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三称,蓬莱19-3油田B和C平台7月关停的净产量损失约每天2.2万桶.

中海油首席执行官杨华在业绩发布记者会上做出上述表示.

该公司稍早公布,今年上半年净利按年上升51.4%,优于市场预期,受国际油价上升及产量增加带动.

业绩公布前,中海油收跌2.07%,报14.22港元.(完)

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--记者 雷美珍; 撰写 陈敏; 审校 张喜良

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