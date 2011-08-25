《香港报摘》--信报8月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--业绩不佳的股票屡遭洗仓,中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS)市值减少200亿港元.
* 其他:
--市场传言平安保险(2318.HK)遭股东之一新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤私人投资业务--周大福企业沽售股票.有消息指此股票转让可能是与衍生品交易相关,而不是一般交易,但最终无法核实.
--内地不断收紧银根,令中小企业难融资再成焦点.近日传出佛山一家大型塑料厂海东方塑料欠债倒闭,千人失业.
--中国商务部表示,人民币外商直接投资(FDI)最快下月实施.有关措施不但适用于香港,也适用于台湾、澳门等地及其他外国投资者.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。