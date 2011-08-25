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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 08:13 BJT

《香港报摘》--信报8月25日

* 要闻版头条:

--业绩不佳的股票屡遭洗仓,中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS)市值减少200亿港元.

* 其他:

--市场传言平安保险(2318.HK)遭股东之一新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤私人投资业务--周大福企业沽售股票.有消息指此股票转让可能是与衍生品交易相关,而不是一般交易,但最终无法核实.

--内地不断收紧银根,令中小企业难融资再成焦点.近日传出佛山一家大型塑料厂海东方塑料欠债倒闭,千人失业.

--中国商务部表示,人民币外商直接投资(FDI)最快下月实施.有关措施不但适用于香港,也适用于台湾、澳门等地及其他外国投资者.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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