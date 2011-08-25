《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月25日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7952港元HKD=)
美股道琼工业指数周三收高143.95点或1.29%,报11,320.71点.市场走势震荡,投资者买入遭重创的金融股,撤出诸如黄金等较安全资产.
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 186.900 -0.82 65991 14.569 2.46
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 16.960 0.89 104327 5.288 2.09
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 50.560 -1.00 468076 78.825 1.51
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 39.640 -5.01 262728 20.600 1.48
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 122.760 -0.78 84002 9.569 2.46
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 91.080 -0.01 29923 7.100 1.86
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 42.460 -0.84 1003364 66.197 1.30
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 62.630 1.84 31961 4.882 1.92
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 19.030 6.02 1423636 14.834 8.28
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 27.190 -1.45 167998 21.195 4.15
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.700 0.97 58397 3.449 0.27
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 34.500 1.14 13213 5.379 3.84
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 24.100 -1.83 6692 1.879 -48.95
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.620 0.00 218611 0.408 -1.57
--整理 李珊珊
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。