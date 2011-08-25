《香港报摘》--经济日报8月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--中国人寿保险(2628.HK)上半年业绩倒退令投资者大为惊讶.券商疑基本面正在反转,全线下调股价目标,国寿H股市值一日蒸发近200亿港元.
* 其他:
--有法律界人士透露,中央将于今年10月中旬,为中港更紧密经贸关系安排(CEPA)补充协议八定位,预料新措施将在明年1月实施,有望涉及旅游、医疗、检测认证以及法律服务等多样范畴.
--日本地震无碍营运,永旺(0984.HK)中期获利按年大升九成,未来18个月,香港将再开四家百货店.
--龙源电力(0916.HK)总经理谢长军称"走出去"目标将在今年底及明年初初步体现,并在加拿大、美国以及南非落实风电项目.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。