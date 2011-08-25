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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 08:49 BJT

《香港报摘》--经济日报8月25日

* 要闻版头条:

--中国人寿保险(2628.HK)上半年业绩倒退令投资者大为惊讶.券商疑基本面正在反转,全线下调股价目标,国寿H股市值一日蒸发近200亿港元.

* 其他:

--有法律界人士透露,中央将于今年10月中旬,为中港更紧密经贸关系安排(CEPA)补充协议八定位,预料新措施将在明年1月实施,有望涉及旅游、医疗、检测认证以及法律服务等多样范畴.

--日本地震无碍营运,永旺(0984.HK)中期获利按年大升九成,未来18个月,香港将再开四家百货店.

--龙源电力(0916.HK)总经理谢长军称"走出去"目标将在今年底及明年初初步体现,并在加拿大、美国以及南非落实风电项目.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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