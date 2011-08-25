《香港报摘》--其他报纸重要消息8月25日

* 明报

--中行(3988.HK)(601988.SS)半年业绩显示,长实(0001.HK)主席李嘉诚在次季减持该行1.96亿股份,持股比例由1.01%降低至0.93%,以第2季中行平均价4.164元计算,估计李嘉诚透过减持股份,约套现8.16亿元. (B02)

--味千中国(0538.HK)公司主席兼行政总裁潘慰首次承认,营业额受到近一个月来的负面新闻影响,其中上海等一线城市受冲击最大,降幅达30%至35%;而江浙皖等地也有15%至20%的下降,但她强调,目前营业额已止跌回升.(B05)

--名表经营商亨得利(3389.HK)主席张瑜平回应上月将5亿股押予Swatch以换取7.8亿港元资金时表示,押股与上市公司无关,表示看好内地二,三线市场的商铺,正等待投资机会,亦希望透过投资商铺减少亨得利租金支出.(B05)

--香港交易所(0388.HK)旗下"披露易"网站本月10日被黑客攻击.港交所负责人将于下周三(9月1日)到立法会交代事件.有消息指行政总裁李小加或会亲身解画. (B03)

--电视广播(TVB)(0511.HK)公布,今年首6个月盈利增23%至7.2亿港元,创上半年盈利的新高. (B07)

* 苹果日报

--婴儿营养品供应商合生元(1112.HK)公布,中期纯利大升67%,首席执行官罗飞表示,虽原材料价格及生产成本不停上升,但由于集团能透过提高效益抵销有关影响,故旗下奶粉价格目前没有调价计画,惟若内地通胀情况加剧,会视乎情况再作决定.(B05)

* 星岛日报

--熔盛重工(1101.HK)公布, 今年上半年赚12.16亿元人民币,大增6.4倍,下半年造船新增定单目标为10亿美元,比上半年定单总额少3亿美元. (B03)

* 东方日报

--英皇钟表珠宝(0887.HK)公布,中期业绩,录得盈利约2.646亿港元,按年增加105.9%;纯利则为2.55亿港元,增长159%.该公司表示,计画于2011年在内地开设10至20间店铺,以提高在内地的市场渗透率.(B07)

--光大国际(0257.HK)行政总裁陈小平表示,公司会继续拓展内地及海外市场环保业务,又透露筹建环保设备建造中心将于明年初投产.他指,公司正筹建的环保工程项目达28个,涉及资金63.9亿元人民币,部分项目将于今明两年落成及投运. (B07)

--华晨中国(1114.HK)公布,6月底止中期业绩,盈利同比上升84.74%,至9.41亿元人民币.集团主席吴小安表示,有信心达到全年10.8万台的销售目标,并指未来3年资本开支将为100亿元人民币,主要用于扩产;亦表示会考虑融资,但未有具体安排.(B06)

* 文汇报

--原计划于本周四(25日)进行新股上市聆讯的中信证券、三一重工、天福茗茶和中国休闲食品悉数改期进行,而原计划于9月1日进行聆讯的徐工机械则提前一周至25日(周四)聆讯.(B01)

--岁宝百货(0312.HK)公布中期业绩,期内纯利同比上升5.34%至9,489万元人民币.董事长杨祥波表示,集团将于今年年底前新开4间新店,令集团拥有门店数目至17间;于2012年前,集团计画开设共8至9间新店,总建筑楼面增加至约40万平方米.(B03)

--李宁(2331.HK)表示,在开设李宁牌店的数目作出调整,2011年底目标开设8,300间,2012年底8,650间及2013年底9,000间.(B01)

--内地主要风电供应商龙源电力(0916.HK)表示,除陆上风电外，海上风电及太阳能项目都是集团未来发展重点之一,尤其是太阳能业务,3至5年後将能达到总收入的20%. (B03)

* 大公报

--嘉里建设(0683.HK)公布,上半年营业额跌20.3%至93.2亿港元.首席财务主管王志刚表示,全年合约销售目标100亿港元,至今已完成98%,但因固定资产投资70亿至80亿港元,故没有计划提升目标销售额.(B02)

--中原地产亚太区董事总经理陈永杰表示,中原地产亚太区上半年录得18.18亿港元佣金收益,较2010年同期录得19.4%增长.(B03)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.