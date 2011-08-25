〔港报社评〕电子钱包到自驾游,粤港加速融合--信报8月25日

粤港合作联席会议第14次会议前天达成5项合作协议,包括两地合发"岭南八达通"、合作发展广州南沙新区、应对气候变化的合作、粤港跨境电信网络事故通报机制及知识产权合作等领域.可以看到,无论从宏观层面的经贸合作到微观的个体消费行为,粤港两地市场融合不断增速,趋势也愈来愈显着.

按照粤港合作联席会议所达成的协议,大力鼓励港商到南沙投资和产业升级、支持粤港两地大专院校在南沙CEPA合作示范区加强合作.然而,南沙新区能否成为香港产品或服务业进军内地市场的跳板,目前言之尚早,但南沙新区作为两地深化市场融合的重点已毫无疑问.至于建设深圳前海成为现代服务业创新合作区,也早已纳入粤港合作的规划方案之中.

粤港透过落实"粤港合作框架协议",将珠三角建构成为具综合竞争力的世界级城市群,并逐步将广东先行先试开放措施拓展到沿海发达城市和泛珠三角地区,这也是中央以"试点试行"深化改革的一贯战略.香港作为一个成熟的市场经济体,在金融经济、商业法规、国际化等领域的"优势",的确可以给予中国试点参考的作用,互惠互利,这也是香港独特的价值所在.因此严格来说,所谓香港被"边缘化"的恐惧大可不必.

如今粤港加快合作步伐,两个不同独立行政主体在同一市场体制下,形成一种不同政体的地方政府竞争与合作,随着两地经济的深化合作和融合,更向"一国两制"的框架不断注入新的内涵.香港如何维护、巩固和优化本身的价值和制度,已成为社会面对的现实问题.