〔港报社评〕中央慎防企业倒闭潮--经济日报8月25日

中国佛山最大塑胶厂倒闭,令人关注中国中小企经营困难是否已蔓延至大企业.不论这是一叶知秋,抑仅个别事件,中国企业成本急涨、接单困难、资金紧绌已是不争事实,若中央未能有效协助,恐将要面对中小企以至大企倒闭潮.全世界的中小企都不易为,但今年以来中国中小企却是特别困难,全国工商联的调查甚至反映,中小企较2008年金融海啸时更痛苦,个中原因多端.

其一,2008金融海啸吹袭时,中国暂停人民币升值;现时中央基于经济放缓与外围经济前景堪虞.其二,中国十二五规划要提高民众收入,其中一招是大幅提高最低工资,珠三角及长三角今年便提高最低工资近20%,很多中小企利润微薄,出口企业更面对外围经济不景气,人工成本急增令中小企百上加斤.其三,除成本增、定单减外,中小企还要面对周转困难.2008年金融海啸时,中央推出4万亿元人民币刺激经济计划,银行大放贷款,虽然资金大都流向国企,但中小企总算能略为分沾.