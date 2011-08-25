〔港报社评〕堵塞漏洞,阻止非法外佣来港--文汇报8月25日

香港入境处破获一个以假文件申请外佣工作签证的集团,拘捕2人.不法分子利用外佣来港审批宽松的漏洞,以虚假文件安排外佣来港从事非法工作,冲击劳工市场,破坏社会治安.港府必须检讨香港审批外佣来港的程序,及时堵塞漏洞,更要提醒若雇主在知情下聘请有关非法外佣,属于触犯严重罪行,必将受到检控和处罚,雇主切勿以身试法.

此次香港入境处破获的以虚假文件申请外佣来港案,共揭发35宗有问题的申请,尽管处方已采取行动阻截当中22宗申请,但有13宗已成功获批入境.可见,香港入境处的审批程序的确存有漏洞,处方不能将案件视为个别案例,除了尽快追查漏网之鱼的下落之外,更要进一步调查是否有其他更多同类个案,并检讨如何改善审批程序中的不足之处,实施更严谨的审核机制,消除被不法之徒利用的可乘之机.

此案的调查显示,涉案中介人公司有招揽香港居民提供住址证明及入息证明作为假文件,再协助有意来港的人士,以受聘为外佣为由申请签证来港工作.根据香港"入境条例",任何人作虚假申述,一经定罪,最高刑罚为罚款150,000港元和入狱14年.明知有人安排黑工来港,有香港居民还提供虚假文件,串谋诈骗入境处,理所当然应受法律的严惩.入境处应搜集充分证据,对涉案香港居民提出检控,以起阻吓之效,防范有香港居民与不法中介狼狈为奸安排非法外佣来港.