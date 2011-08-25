〔港报社评〕若当局政治挂帅,学生赢官司也难保人权--明报8月25日

中国副总理李克强访港期间,警方强力打压示威活动的做法,引起极大反弹,在港大梁銶琚楼後楼梯被警员"禁锢"约1小时的3名学生,他们所属的3所大学,都表明会向3人提供协助.若警方违法办事,市民当然可以循法律途径寻求公义;不过,若警方打压市民示威,乃港府的政治决定,市民寻求法律保护,即使胜诉,也只是解决了特定个案,但是只要港府不改变政治决定,依然千方百计打压示威,则港人的权利和香港的核心价值,就岌岌可危.从过往一宗案例和特首曾荫权、政务司长唐英年的表态,看今次事件,使人惊觉市民的基本权利正处于危急关头.

人权到了危急关头曾荫权唐英年须交代.若港府、警方真正尊重和面对终院的裁决,对打压示威活动会有所收敛,但是警方今次打压市民示威的力度,乃回归以来首见.所以,法律不可能彻底解决政治问题,政府有责任公开向市民交代,究竟怎样看待基本法所赋予市民的基本权利.

今次打压示威者之後,香港警务处长曾伟雄曾经大谈什麽"核心保安区",市民事前并未与闻;大律师公会指警方未就"保安区"刊宪,认为设禁区乃属非法另外,唐英年的"完全垃圾论",曾荫权评价警方对李克强访港的保安部署"专业而适当",堪称为"一个典范".从曾荫权和唐英年的心态,显示市民的基本权利已经到了危急关头,他们两人要说清楚到底发生了什麽事,事涉重大原则问题,关乎港人珍之重之的核心价值,绝对不能含混过关.