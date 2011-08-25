〔港报社评〕确立释法机制助稳法治信心--星岛日报8月25日

全国人大常委会对香港"基本法"的最新一次解释,可望在明日顺利通过,指明香港须遵循中央的国家豁免规则或政策.今次释法,厘清海外主权国在香港享有的外交豁免权范围,整个过程依法、理性、冷静,为以後启动释法机制提供示范.人大常委会过去就居港权和政制发展进行释法,都卷入是否损害香港高度自治权的激烈争议.今次释法全程无风无浪,有以下三点原因.

首先,今次释法是首度由香港终审法院主动提请中国人大常委会.人大常委会是解释宪法的最高机构,享有对"基本法"的最终解释权.案件焦点是海外主权国在香港享有的豁免权范围,"基本法"列明香港的高度自治权不包括外交事务.终审法院是依足法律定下的程序,按照规定的机制,提请人大释法.

重法律观点避政经考虑.其次,中国人大常委会在释法过程中,基本上是从法律观点着眼,不渗入政治和经济考虑.今次事件缘于有专收烂帐、俗称"秃鹰"的基金公司,低价收购大量非洲刚果的国债,至今连本带利逾10亿港元,再在全球各地展开追债诉讼.

今次释法体现法治精神,不会惹起法律界和市民的抗拒,稳定投资者对香港法治的信心.香港回归,"基本法"成为港人治港的法律基础,"基本法"的解释成为重要课题,从权力上中央可以主动释法,香港也可以主动呈请,如何避免"基本法"条文上的不清晰,又避免影响香港法治的信心,必须累积经验,今次中港畅顺释疑,防止有心人利用一国两制漏洞渔利,无论从实际和法理上都有重大意义.