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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 09:01 BJT

《香港重要政经日程》--8月24日-8月28日

=====================今日香港主要政经消息===========================

8月25日(四)

--10:45 五矿资源(1208.HK)上半年业绩记者会.

*--10:45 英皇钟表珠宝(0887.HK)上半年业绩记者会.

*--11:00 李宁(2331.HK)上半年业绩记者会.

*--11:00 莎莎国际(0178.HK)股东大会.

--14:30 华润创业(0291.HK)上半年业绩记者会.

--15:15 国药控股(1099.HK)上半年业绩记者会.

--15:30 SOHO中国(0410.HK)上半年业绩记者会.

--16:00 九龙仓集团(0004.HK)上半年业绩记者会.

--16:30 香港7月出口及进口值.

--16:30 农业银行(1288.HK)上半年业绩记者会.

--16:30 百丽国际(1880.HK)上半年业绩记者会.

--16:30 中国石油股份(0857.HK)上半年业绩记者会.

--16:45 合作实业(0054.HK)年度业绩记者会.

*--18:00 工商银行(1398.HK)上半年业绩记者会.

*-- 中国远洋(1919.HK)公布上半年业绩.

*-- 中国光大控股(0165.HK)公布上半年业绩.

-- 中国国航(0753.HK)公布上半年业绩.

-- 中国南方航空(1055.HK)公布上半年业绩.

-- 复星国际(0656.HK)公布上半年业绩.

-- 恒基地产(0012.HK)公布上半年业绩.

-- 工商银行(1398.HK)公布上半年业绩.

-- 江西铜业(0358.HK)公布上半年业绩.

-- 昆仑能源(0135.HK)公布上半年业绩.

-- 利邦(0891.HK)公布上半年业绩.

======================近期重要政经行事历============================

8月26日(五)

--09:00 大唐发电(0991.HK)股东临时大会.

--10:00 波司登(3998.HK)股东大会.

--11:15 复星国际(0656.HK)上半年业绩记者会.

--16:15 宝龙地产(1238.HK)上半年业绩记者会.

--16:15 天津发展(0882.HK)上半年业绩记者会.

*--16:15 合生创展集团(0754.HK)上半年业绩记者会.

-- 中国铝业(2600.HK)公布上半年业绩.

-- 中国香精香料(3318.HK)公布上半年业绩.

-- 中国地板(2083.HK)公布上半年业绩.

-- 中国石油化工(0386.HK)公布上半年业绩.

-- 中国神华(1088.HK)公布上半年业绩.

-- 中国太平(0966.HK)公布上半年业绩.

-- 大唐发电(0991.HK)公布上半年业绩.

-- 中国重汽(3808.HK)公布上半年业绩.

-- RUSAL(0486.HK)公布上半年业绩.

*8月27日(六)

-- 霸王集团(1338.HK)公布上半年业绩.

-- 中海石油化学(3983.HK)公布上半年业绩.

-- 富阳(0352.HK)公布上半年业绩.

-- 云顶香港(0678.HK)公布上半年业绩.

*8月28日(日)

-- 湖南有色金属2626.HK公布上半年业绩.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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