〔港报财经评论〕大户炒逆向图利不休--信报8月25日

大户炒逆向图利不休/陆文

美股大幅反弹逾300点未能使恒指回稳,日本评级下调至AA3亦未见日股受压,甚至金融风暴源头的欧洲市场亦相对平稳,反映资金外流的美汇指数也没有明显变化,这不寻常市况再确认大鳄近周寻找对着干的赢钱策略,昨天除了预期美股反弹後应有回吐,以静待周五联邦储备局年会贝南奇开腔,投资情绪虚怯下好淡均成杀仓对象,或是为下周期指结算作掉期,或是大户即市沽售打破19,500点附近看好的投资者重货区引发尾市急跌,均可视为近期大鳄上下其手的踪影,现水平处于预期18,500-21,000点的上落中轴,可升可跌,入市徒添短期逐浪风险,只适合能承受风险者,对中长线投资者而言,部署入货尚早,难怪近期不少金融机构正为客户策划不少股票以外的投资工具.不过,金价、楼价亦出现不细波动,连同股市无乐土,高通胀及低息环境下,投资者要保持平常心.

强势股近日依然是急于沽货套现的基金"爱"股,对一批年内累积升幅以倍计、市盈率在近日急跌下依然高企在20-30倍水平者,面对资金保本为主,均是跌势有余未尽的原因,其中以濠赌股、食品股及个别中国内地消费股,均是短期沽压待减的强势股板块.市场关注强势股被沽售是否显示大市抛售近尾声,这问题亦一如上日分析,大市以中线与短线作区别,首先是短期大户沽压,一方面是应付看淡後市的赎回潮,强势股流通量高者,肯定是套现对象,最早见顶的强势股是水泥建材股,目前纷纷已跌破250天线,有反弹无上升.其他强势股板块均出现近期跌破250天线後反弹,失而复得,博短线反弹者应以这批强势股为对象,特别是有业绩优于预期的股份较有依据,由于早前指出大市在过去数月已对经济与企业盈利放缓作出预期式调整.加上市场平钱依然充裕,预期大市处炒上落机会大,亦有助投资者利用短期调整至支持区作收集短炒.强势股依然是收集"换马"对象,对较稳健者不妨留意电讯类,如中移动(0941.HK)、中电信(0728.HK)、联通(0762.HK)与部分香港电讯股.

至于中线维持有反弹无上升的预期下,即使强势股沽售完成後反弹可期,未来依然是受制于大市一浪低于一浪及一顶低于一顶的走势,长 无着数不变.随着本周是业绩公布高峰期,跌市中对业绩差者敏感度较高,昨天国寿(2628.HK)受中期盈利倒退28%及偿付能力充足率大降,成为各大行一片唱淡主角,股价再跌11.5%,拖低同业如平保(2318.HK)大成交下跌3.7%及财险(2328.HK)回吐3.9%.

-------------------------------------------------------------------------------

日圆应跌不跌/苏子

前天美股高收,道指以大阳烛升破10天SMA的11,127点阻力收市,较上日大升322点,或2.97%,但昨天港股却在高开後持续走低,到收市时恒指日线图呈现大阴烛及双日转向的不利形态,且较上日下跌409点,或2.06%,出现虎头蛇尾的情况.昨天港股未能跟随前天美股造好,反而高开後更出现愈跌愈有的情况,如此表现,肯定令不少因为看见上日美股大幅造好而放胆入市博反弹的投资者损失不菲.理论上今天港股应会承接昨天已经再次转劣的技术走势继续走低,但若然昨晚美股可以承接前天的良好势头继续上升并且高收,相信今天港股应可跟随美股的升势裂口高开,恒指有望升回20,000点心理关口之上,使昨天日线图所呈现的不利形态变成走势陷阱,并再次出现杀完看好的投资者再杀看淡的投资者的情况.

虽然本周环球股市的表现仍然是非常波动,而港股更出现不少基金爱股遭洗仓而暴跌的惨况.然而,本周连基金偏爱的强势股亦要往下急挫,却感到港股的跌势应暂时可以喘定下来,故相信外围股市若可继续造好,将有利港股筑底强力反弹,重返20,000点心理关口以上波动.贝南奇料派定心丸要环球股市成功止跌回升,首要条件当然便是市场的避险情绪明显回落才可成事.倾向相信明天联储局主席贝南奇出席Jackson Hole的会议应会发表令市场避险情绪回落的言论,使不少早前已建立的股票大淡仓纷纷出现回补情况,从而刺激环球股市自低位出现较为单边的升市.

至于美元的走势,相信在失去避险资金支持下,应会向下作出重大突破,从而令非美元货币与环球股市一同走高.而欧罗兑美元可望因此成功突破过去两个月来一直乏力突破的20天保历加通道的顶部阻力.目前最难预测的货币要算是日圆了.昨天日本的长期主权信用评级被评级机构穆迪从原来的Aa2,下调一级至Aa3,而评级被降的原因是日本过去五年不断更换首相,妨碍了政策执行的连贯性.不过,日本评级被下调後,竟然未对日圆汇价构成明显的冲击,截至昨晚美国入市前,美元兑日圆的高低位分别为76.87及76.43,波幅只有44点子.评级被降如此利淡日圆的因素,竟然未能刺激昨天日圆汇价出现巨大波幅的情况,美元兑日圆的波幅更连50点子也没有,而日圆应跌不跌如此古怪的表现,担心稍後不论市场避险情绪是否回落,日圆汇价仍会保持目前的强势,相信美元兑日圆将会失守上周五的75.93低位,再创历史新低,并朝着75心理关口迈进.