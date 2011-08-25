〔港报财经评论〕QE3为双刃剑,业绩成催命符--经济日报8月25日

QE3为双刃剑,业绩成催命符/林瑞芬

国寿每月都有公布保费收入,加上,A股投资市场那麽差,其业绩有惊喜至奇.国寿业绩欠佳,以致令国寿单日急跌达11.5%.国寿业绩差劲,更显得平安保险(2318.HK)的经营优胜之处.平安保险之前公布截至今年6月底止上半年纯利127.57亿人民币,按年增长32.7%.利润的增长一方面受益于保险业务规模保费的快速增长,产险业务在规模大幅增长的同时综合成本率保持在较低水平.另一方面因深发展作为联营企业和平安银行盈利能力提升,银行业务利润贡献亦有较大提升,平安保险已值得另眼相看了.然而,平安保险昨早上出现一单大额成交,每股造价64.85港元,占H股已发行股本近4%,涉资77.8亿元人民币,公司发言人表示未有进行股票配售,亦不悉是否有主要股东减持股份.

投资者信心虚弱,总括来看,令近月企业公布的业绩报告,成为股价催命符的多,稍不符理想已跌,不理想跌得更惨.业绩太强太好,就担心下半年度无以为继,一样可以跌.至于,是否派高息,增加派息比率,现金流是否充裕,都是可以成为造淡理据.总之成绩好坏,股价都有捱跌可能.中海油(0883.HK)下调年产量目标,股价跌逾2%,看来市场忽视其半年度多赚51%利好因素.目前的大环境,就算不是衰退,都会是滞胀.据过往经验,无论美股,中国内地股市,经济处衰退期、滞胀期,股市都不会好得去边.企业盈利十居其九都受大气候影响,希望盈利高增长是奢求.灿烂归于平淡,选股还是尽量选些能维持盈利的企业,捱过今个艰难期再算.现在只能捉着中移动(0941.HK),见急跌吸纳,高位套利.

黄金ETF基金于本周一减仓6.36吨,这是近六个交易日以来首次出现此种现象.结果,周二晚纽约期金冲高见1,913.5美元后以1,828.35美元收市,後回升至1,851美元左右.短期在技术分析指标RSI呈顶背驰,显示短线升势过急或要抖抖.从大趋向分析,若美国执意压低美元来货币化债务,金价是会呈一浪高于一浪走势,後市捕捉调整低位上车胜算高.

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中海油高增长期料结束/余少文

国企指数轻微裂口低开後,全日反覆下滑,最终跌323点或3.1%,收10,255点,只差10点便抵销上日升幅,成交额增加至239亿港元,仍有20%主板H股逆市上升.红筹指数昨日跌55点或1.5%,收3,719点,成交额只有52亿港元.至于国企沽空额昨日降至23亿港元,占国指成交额不足10%,乐观而言或是沽压在减退.不过,上市公司业绩差劣,似乎为大市带来不明朗因素,近50%主板H股已派发中期成绩表,但却有近四分一股份盈利出现倒退,当中又以中国人寿(2628.HK)盈利下跌近30%所带来的影响最大,其股价昨日急挫逾11%,便拖低国指96点.然而,国寿第二季业绩急跌36%,公司又预期下半年投资环境仍不利经营,似乎前景未许乐观,除非盈利能迅速重拾升轨,否则国寿今年业绩难有憧憬.

即使上半年业绩强劲增长,又或今年盈利料有不俗表现,但预期明年及以後增长放缓.故此,即使上半年绩优对股价也难有支持,中海油,其今年上半年收入上升51%至1,246亿元人民币,盈利亦增长51%至393亿元人民币,每股盈利0.88元人民币,并派发每股中期息0.25港元,以昨日收市价14.22港元计算,半年息率有1.8厘,可是股价仍跌逾2%.彭博综合证券商在中海油派发中期业绩前的预测数字显示,预期中海油今年每股盈利可达1.54元人民币,即下半年每股盈利料0.66元人民币.根据国际油价下半年至今走势,由每桶100美元水平趺至目前的85美元水平,中海油下半年盈利少过上半年几可预期.但数字亦预期中海油未来两年盈利分别只有1.56元人民币和1.59元人民币,对比今年每股盈利只有轻微增长,似乎证券商普遍预期国际油价未来不会大升,尤其利比亚变天似乎已成定局,石油生产料很快恢复,或可令国际油价减少波动性,对中海油盈利而言会是不利.

此外,中海油持有权益的蓬莱油田漏油事件,令公司调低今年产量目标,由3.55亿至3.65亿桶油当量,降至3.31亿至3.41亿桶油当量,加上预期下半年油价低于于上半年,故中海油下半年盈利表现确实令人担忧.相信中海油最终要为漏油事件作出赔偿,相关开支也会在未来1-2年反映在业绩上,随时会成为盈利倒退的元凶,故中海油目前只宜观望.