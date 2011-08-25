〔表格〕香港华润创业中期净利按年跌63%,至15.7亿港元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月25日电---从事中国消费品业务的香港华润创业(0291.HK)周四公布,截至2011年6月30日止六个月业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年中期 2010年中期
每股盈利(港元) 0.65 1.77
中期股息(港元) 0.15 0.14
净利 1,569 4,243
营业额 53,230 41,980
截止过户日期 10月3日至7日
发放股息日期 10月17日
注:华润创业业务范围包括零售、啤酒、食品及饮品.该公司与SABMillerSAB.L合资成立华润雪花,以销量计算,华润雪花是中国最大的啤酒企业. (完)
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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