〔表格〕香港华润创业中期净利按年跌63%,至15.7亿港元

路透香港8月25日电---从事中国消费品业务的香港华润创业(0291.HK)周四公布,截至2011年6月30日止六个月业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年中期 2010年中期

每股盈利(港元) 0.65 1.77

中期股息(港元) 0.15 0.14

净利 1,569 4,243

营业额 53,230 41,980

截止过户日期 10月3日至7日

发放股息日期 10月17日

注:华润创业业务范围包括零售、啤酒、食品及饮品.该公司与SABMillerSAB.L合资成立华润雪花,以销量计算,华润雪花是中国最大的啤酒企业. (完)

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