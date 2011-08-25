〔表格〕香港百丽国际2011年度中期净利升29%,为20亿元人民币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月25日电---香港百丽国际控股有限公司(1880.HK)周四宣布,截至2011年6月30日止年度内的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年中期 2010年中期
每股盈利(元) 0.238 0.1844
每股股息(元) 0.07 0.05
每股特别股息(元) 无 0.10
净利 2,007 1,556
营业额 13,891 11,153
截止过户日期 9月29日至30日
发放股息日期 10月27日
注:百丽国际为中国鞋履销售商.(完)
浏览百丽国际其他新闻,请点选[1880.HK-CMN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)
--记者 李珊珊; 审校 黄凯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选