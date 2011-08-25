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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 12:52 BJT

〔表格〕香港百丽国际2011年度中期净利升29%,为20亿元人民币

路透香港8月25日电---香港百丽国际控股有限公司(1880.HK)周四宣布,截至2011年6月30日止年度内的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　 　 　　　 2011年中期 2010年中期

每股盈利(元) 0.238 0.1844

每股股息(元) 0.07 0.05

每股特别股息(元) 无 0.10

净利 2,007 1,556

营业额 13,891 11,153

截止过户日期　 9月29日至30日

发放股息日期　 10月27日

注:百丽国际为中国鞋履销售商.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 黄凯

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