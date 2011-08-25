〔香港个股〕李宁将注重同店销售成长,而不是网络拓展--行政总裁

路透香港8月25日电---中国体育用品商李宁(2331.HK)周四表示,将注重同店销售成长,而不是网络拓展.

该公司行政总裁张志勇在记者会上并表示,目标于2012年将库存降至正常水准.

据其介绍,该公司上半年同店销售成长率为低单位数,最近一段时间没有明显好转.

李宁上日公告,中期净利按年下跌49.5%,至2.94亿元人民币;中期营业额42.89亿元人民币,同比降约5%.[ID:nCH0075571]

李宁公司在业绩公告中并指出,至6月底止,公司共有8,163家店铺,净增加248家.

以中国奥运健将为名的这家运动用品商,近年来在转型至高档商品的过程中,遭遇国际大牌Nike(耐克)(NKE.N)、Adidas(阿达斯,爱迪达)(ADSGn.DE)等强敌,转型并不顺利.除了人工、店租成本高昂等问题外,李宁还需解决库存过高的压力.

李宁上月即表示,因公司持续清理存货以及整合分销店,中期毛利率将下降,并导致股价接连重挫.[ID:nCH0067459](完)

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