版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 12:51 BJT

〔表格〕香港九龙仓中期基础溢利按年升11%,为33亿港元

路透香港8月25日电---香港九龙仓集团有限公司(0004.HK)宣布,截至2011年6月30日为止的六个月内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):

　　　　 　　　 2011年度中期 2010年度同期(重列)

每股盈利(港元) 4.84 3.85

中期股息(港元)　 0.36 0.36

净利 14,302 10,892

营业额　 9,745 8,622

截止过户日期　 9月20-22日

发放股息日期　 9月30日

注:九龙仓为控股公司,业务涉及地产、酒店、运输及货仓等.撇除投资物业重估的因素,期内基础盈利为32.83亿港元,较去年同期的29.58亿港元升11%. (完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请查询:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐