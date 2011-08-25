〔表格〕香港九龙仓中期基础溢利按年升11%,为33亿港元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月25日电---香港九龙仓集团有限公司(0004.HK)宣布,截至2011年6月30日为止的六个月内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度中期 2010年度同期(重列)
每股盈利(港元) 4.84 3.85
中期股息(港元) 0.36 0.36
净利 14,302 10,892
营业额 9,745 8,622
截止过户日期 9月20-22日
发放股息日期 9月30日
注:九龙仓为控股公司,业务涉及地产、酒店、运输及货仓等.撇除投资物业重估的因素,期内基础盈利为32.83亿港元,较去年同期的29.58亿港元升11%. (完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请查询:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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