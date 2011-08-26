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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 08:58 BJT

〔表格〕香港昆仑能源上半年净利按年升30%,为16.51亿港元

路透香港8月26日电---昆仑能源有限公司(0135.HK)周四公布,截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股基本盈利(港元) 0.3333 0.2575

每股股息(港元) 无 无

净利 1,651 1,273

收入 6,759 4,223

注:昆仑能源为中国石油(0857.HK)(601857.SS)旗下香港子公司,主要从事天然气分销以及油气开采业务.(完)

浏览昆仑能源其他新闻,请点选[0135.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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