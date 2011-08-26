〔表格〕香港昆仑能源上半年净利按年升30%,为16.51亿港元

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港8月26日电---昆仑能源有限公司(0135.HK)周四公布,截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度中期 2010年度同期
每股基本盈利(港元) 0.3333 0.2575
每股股息(港元) 无 无
净利 1,651 1,273
收入 6,759 4,223
注:昆仑能源为中国石油(0857.HK)(601857.SS)旗下香港子公司,主要从事天然气分销以及油气开采业务.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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