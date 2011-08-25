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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 18:30 BJT

〔表格〕香港恒基地产中期净利按年升6.8%,为88.24亿港元

路透香港8月25日电---香港恒基兆业地产有限公司(0012.HK)宣布,截至2011年6月30日为止的六个月内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):

　　　　 　2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(港元) 3.92 3.84

中期股息(港元) 0.30 0.30

净利 8,824 8,262

营业额 10,624 2,178

截止过户日期 　9月9-12日

发放股息日期　 10月20日

注:恒基地产为投资控股、建筑、物业管理及金融公司.撇除投资物业重估因素,恒地期内的基本盈利为34.28亿港元,较去年同期的13.24亿港元增159%.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选: (here)

--记者 张雅菁; 审校 张喜良

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