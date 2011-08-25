〔表格〕香港恒基地产中期净利按年升6.8%,为88.24亿港元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月25日电---香港恒基兆业地产有限公司(0012.HK)宣布,截至2011年6月30日为止的六个月内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度中期 2010年度同期
每股盈利(港元) 3.92 3.84
中期股息(港元) 0.30 0.30
净利 8,824 8,262
营业额 10,624 2,178
截止过户日期 9月9-12日
发放股息日期 10月20日
注:恒基地产为投资控股、建筑、物业管理及金融公司.撇除投资物业重估因素,恒地期内的基本盈利为34.28亿港元,较去年同期的13.24亿港元增159%.(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选: (here)
--记者 张雅菁; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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