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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 17:32 BJT

〔表格〕香港合和实业2010/11年度净利按年升16%,为55.8亿港元

路透香港8月25日电---香港合和实业有限公司(0054.HK)宣布,截至2011年6月30日止年度业绩报告如下(以百万港元为单位):

2010/11年度 2009/10年度

每股盈利(港元) 6.36 5.50

末期股息(港元) 0.58 0.54

净利 5,576 4,827

营业额 1,543 1,374

截止过户日期 10月26日

发放股息日期 11月2日

注:合和实业从事房地产及基建投资.若撇除期内投资物业的公平值变动,则核心净利为18.55亿港元,按年增加20%.公司全年派息每股1.48港元(包括中期息每股0.45港元,及特别末期股息每股0.45港元),上年度为0.99港元.(完)

浏览合和实业其他新闻,请点选[0054.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 张雅菁; 审校 张喜良

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