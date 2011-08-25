〔表格〕香港合和实业2010/11年度净利按年升16%,为55.8亿港元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月25日电---香港合和实业有限公司(0054.HK)宣布,截至2011年6月30日止年度业绩报告如下(以百万港元为单位):
2010/11年度 2009/10年度
每股盈利(港元) 6.36 5.50
末期股息(港元) 0.58 0.54
净利 5,576 4,827
营业额 1,543 1,374
截止过户日期 10月26日
发放股息日期 11月2日
注:合和实业从事房地产及基建投资.若撇除期内投资物业的公平值变动,则核心净利为18.55亿港元,按年增加20%.公司全年派息每股1.48港元(包括中期息每股0.45港元,及特别末期股息每股0.45港元),上年度为0.99港元.(完)
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--记者 张雅菁; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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