〔表格〕香港合和实业2010/11年度净利按年升16%,为55.8亿港元

路透香港8月25日电---香港合和实业有限公司(0054.HK)宣布,截至2011年6月30日止年度业绩报告如下(以百万港元为单位):

注:合和实业从事房地产及基建投资.若撇除期内投资物业的公平值变动,则核心净利为18.55亿港元,按年增加20%.公司全年派息每股1.48港元(包括中期息每股0.45港元,及特别末期股息每股0.45港元),上年度为0.99港元.(完)