〔中港股业绩〕中国石油上半年净利按年微增1%,基本符合市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月25日电---按市值计全球第二大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)周四公布,今年上半年净利同比微增1%,基本符合市场预期,炼油业务亏损扩大抵销部分上游业务获利增长.
该公司公告显示,2011年1-6月净利为660.07亿元人民币,每股盈利为0.361元,去年同期为653.3亿元.根据汤森路透综合9名分析师预测,上半年净利为683.3亿元.
上半年,中国石油原油产量同比增长5%,天然气产量同比增长5.3%,原油加工量同比增长11.9%;上半年平均实现原油价为每桶101.62美元.
尽管油气价量齐升增厚上游业务获利,但中国国内成品油价升幅滞後,导致炼油业务亏损扩大,拖低整体盈利增长.
该公司期内的炼油与化工业务亏损209.93亿元,去年同期则为盈利54.58亿元.
业绩公布前,中石油H股收升1.82%,报9.51港元;其A股亦升2.64%,报10.1元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
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