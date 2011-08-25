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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 19:50 BJT

〔表格〕中国石油中期净利按年升1%,为660亿元人民币

路透香港8月25日电---中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周四公布,按国际会计准则,截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(元) 0.361 0.357

每股股息(元) 0.16229 0.16063

净利 66,007 65,330

营业额 952,247 684,797

截止过户日期 9月9日至14日

发放股息日期 有待公布

注:中国石油为按市值计全球第二大石油及天然气生产商.(完)

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(here)

--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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