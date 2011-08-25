〔中港个股〕比亚迪称年底前向台湾出货电动巴士,下一步或在台设厂(更新版)

(新增公司回应及更多背景)

路透台北/香港8月25日电---中国汽车和电池制造商比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周四表示,预期在今年底前开始向台湾出货电动巴士,而下一步则可能在台湾设厂生产.

"我们现在在台湾销售电动大巴,但是若在当地生产的话,没那麽快,是下一步的事情,"比亚迪发言人林密称.

台湾经济日报周四表示,比亚迪近期频频派出高层访台,积极在台寻找电动巴士合作厂商,企图结合台厂携手抢攻欧美电动车市场.

林密表示,已接获小量台湾订单,预期年底前出货,"现在订单特别多,包括深圳的、欧洲的跟美国的.现在订单超出产能."

他并指出,目前已向深圳出货250辆电动巴士,而预期11月将向香港交货一批.此外,今年预计还将向新加坡输出,欧美则是预计2012年.

经济日报指出,近期中国大陆车辆业来台投资增温,初步浮上台面的陆厂,以整车、大卡车及电动巴士动力系统等三类为主.比亚迪目前已接触的台湾厂商有两家,目前双方还在洽谈技术合作中,暂时没有定论.同时,比亚迪也不排除在台设置整车厂的可能性.

亦为中国最大电子代工厂的比亚迪日前预警第三季业绩仍欠佳,并遭投行降级.股价近日接连大挫,并创逾两年新低.[ID:nCH0075471]

2009年金融危机严重之时,巴菲特(Warren Buffett)购入比亚迪近10%的股份,并造成其股价飙涨,一年内升到了十倍.尽管近期比亚迪股价下挫,但投资者认为巴菲特售股可能性仍低.[ID:nCN1920313]

过去两日比亚迪H股累计跌逾21%;本地时间11:21,H股止跌反弹2.7%,报15.24港元,优于大盘.HSI的扬升1.44%.(完)