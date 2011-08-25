〔香港数据〕7月份出口值按年升9.3%,外围环境仍甚为不明朗

路透香港8月25日电---香港政府统计处周四公布,7月份出口值及进口值分别录得9.3%和10.2%的增长,外围环境仍甚为不明朗.

政府发言人表示,输往越南、印度、泰国、台湾及韩国等亚洲市场的出口录得较显着的增幅,但输往美国的出口连续三个月下跌,而输往内地、日本及新加坡的出口增长亦较温和.

发言人进一步指出,尽管亚洲地区整体而言仍展现韧力,但监于先进经济体的经济状况脆弱,外围环境仍甚为不明朗.

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动)

2011年7月 +9.3 +9.9 +10.2

6月 +9.2 +9.6 +11.5

5月 +10.1 +10.3 +13.0

4月 +4.1 +4.0 +6.1

3月 +21.5 +21.7 +18.8

2月 +24.9 +25.2 +25.2

1月 +27.6 +28.1 +19.0

2010年12月 +12.5 +12.3 +14.8

11月 +16.6 +16.7 +16.4

10月 +13.9 +13.9 +14.0

9月 +24.1 +24.2 +19.5

8月 +36.0 +36.3 +28.4

经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)

11年5-7月 -3.4 -3.0 +0.2

4-6月 -9.4 -9.4 -4.2

3-5月 -2.8 -2.8 +0.1

2-4月 +5.0 +5.0 +4.3

1-3月 +17.2 +17.3 +13.6

10年12月-11年2月 +11.5 +11.5 +9.9

10年11月-11年1月 +4.7 +4.5 +5.6

10年10-12月 -3.0 -3.2 0.7

9-11月 -3.5 -3.4 -2.7

8-10月 +1.0 +1.2 -1.2

7-9月 +1.6 +1.8 -0.6

6-8月 +4.4 +4.7 +2.4(完)

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