〔香港数据〕7月份出口值按年升9.3%,外围环境仍甚为不明朗

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月25日电---香港政府统计处周四公布,7月份出口值及进口值分别录得9.3%和10.2%的增长,外围环境仍甚为不明朗.
政府发言人表示,输往越南、印度、泰国、台湾及韩国等亚洲市场的出口录得较显着的增幅,但输往美国的出口连续三个月下跌,而输往内地、日本及新加坡的出口增长亦较温和.
发言人进一步指出,尽管亚洲地区整体而言仍展现韧力,但监于先进经济体的经济状况脆弱,外围环境仍甚为不明朗.
与上年同期比较(%):
总出口 转口 进口
(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动)
2011年7月 +9.3 +9.9 +10.2
6月 +9.2 +9.6 +11.5
5月 +10.1 +10.3 +13.0
4月 +4.1 +4.0 +6.1
3月 +21.5 +21.7 +18.8
2月 +24.9 +25.2 +25.2
1月 +27.6 +28.1 +19.0
2010年12月 +12.5 +12.3 +14.8
11月 +16.6 +16.7 +16.4
10月 +13.9 +13.9 +14.0
9月 +24.1 +24.2 +19.5
8月 +36.0 +36.3 +28.4
经季节性调整与上三个月比较(%):
总出口 转口 进口
(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)
11年5-7月 -3.4 -3.0 +0.2
4-6月 -9.4 -9.4 -4.2
3-5月 -2.8 -2.8 +0.1
2-4月 +5.0 +5.0 +4.3
1-3月 +17.2 +17.3 +13.6
10年12月-11年2月 +11.5 +11.5 +9.9
10年11月-11年1月 +4.7 +4.5 +5.6
10年10-12月 -3.0 -3.2 0.7
9-11月 -3.5 -3.4 -2.7
8-10月 +1.0 +1.2 -1.2
7-9月 +1.6 +1.8 -0.6
6-8月 +4.4 +4.7 +2.4(完)
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--记者 陈敏; 审校 丁淑琴
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