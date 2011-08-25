〔台湾热股〕宏基亏损前景冲击股价跌停,券商失望下大砍目标价

路透香港8月25日电---自去年底以来一再令投资人失望的台湾个人电脑(PC)大厂宏基(2353.TW),再次丢出今年获利无望的利空消息,周四股价直接跌停锁死.在今年累计已暴跌近七成後,券商下修目标股价仍不手软,恐仍有至少逾10%下档空间.

宏基上日公布第二季转为净损高达67.9亿台币,远逊于市场预估的净损33亿;而一个月前描绘的今年仍有望维持小幅获利的公司展望,也因此确定无法达成.

"我们很意外管理阶层预期第三季跟全年将为亏损,"瑞银证券分析师谢宗文在以"失控"为标题的研究报告中称.他维持宏基"卖出"评等,目标价由28台币下修至18台币.

他指出,在全球经济前景不明,消费者对笔记型电脑需求疲弱下,"我们相信宏基已失去对其执行力及获利能见度的掌控权.而且可能需要一段长时间才能重新取得投资人的信心及信任."

高盛证券亦维持宏基"卖出"评等不变,目标价则由30台币,下修至26台币;而大和证券亦持续喊卖,目标价由33台币下修至26台币.

本地时间11.51%,宏基持续跌7%,报29.35台币,台股.TWII则小跌0.26%.宏基股价今年以来累计已暴跌67%,远逊于电子类指数.TELI的下挫23%.

受亏损高于预期影响,宏基董事长王振堂周三在一场电话投资人说明会中坦承,今年已不可能转亏为盈.第三季也将持续亏损,但将较第二季改善.[ID:nCT0474169]

原本位居全球第二大的宏基,今年以来面临内部走马换将、库存压力以及外部竞争加剧,已落居全球第四名.公司将大幅亏损归因于认列泛欧通路销货折让营运损失1.5亿美元,与精简组织成本3,000万美元,及因应景气清理库存与支付高阶主管离职金等因素.

在前景疲弱下,宏基是继全球前二大个人电脑厂惠普(HPQ.N)及戴尔DELL.O後,又一家发布悲观展望的PC大厂.而龙头惠普甚至宣布停止平板电脑业务,并评估分拆PC业务,为PC产业投下震撼弹.[ID:nCT0473895]

全球笔记型电脑代工龙头广达(2382.TW)将在8月31日公布上半年财报并举行记者会,市场关注身为惠普主要代工厂的广达将如何解读.(完)