〔港股业绩〕SOHO中国中期核心纯利跌六成,但增派息

路透香港8月25日电---中国商业房地产商--SOHO中国(0410.HK)周四宣布,上半年的核心纯利按年减少61%,因期内结算的建筑面积减少.但每股中期派息则同比提高17%.

截至6月底止半年,SOHO中国的净利按年微升2%,至17.5亿元人民币.但若撇除物业重估增值的因素,则期内核心纯利按年大减61%,至6.75亿元.董事会建议派中期息每股0.14元,较去年同期的0.12元提高17%.

SOHO中国在业绩报告中称,核心纯利下滑,主要由于期内结算的建筑面积同比减少77%,但结算建筑面积均价则同比提高36%,至每平方米63,536元.期内毛利率为57%,较去年同期的50%为高.

对于下半年的展望,公司主席潘石屹表示,针对房地产市场的紧缩调控政策仍将继续;保障房的建设还在进行中,市场出现大量供给还需要时间,因此预计对住宅的限购限价政策还会延续.

不过,潘石屹指出,因SOHO中国从事商业房地产开发,因此不受上述政策影响.公司并将会充份利用手持的现金,瞄准一线城市核心地段的商业地产积极并购.

截至6月底止,SOHO中国手持现金为114.4亿元,较去年底减少62.84亿,因期内公司用作土地或项目收购的支出大增所致.

SOHO中国早盘收高0.92%,报6.56港元,过去一个月下滑逾9%.(完)

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