〔香港热股〕华润创业午後重挫逾7%至五个月新低,此前公布中期净利大降

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月25日电---从事中国消费品业务的香港华润创业(0291.HK)周四午後重挫逾7%,触及五个月来新低.此前该公司公布2011年中期净利按年降逾六成.
本地时间下午2:03时,华创挫跌6.31%至28.95港元,稍早一度大跌7.44%至28.60港元,为3月18日28.45港元以来盘中最低;大盘恒生指数.HSI则涨0.97%.
拥有中国最大销量啤酒品牌--雪花的华润创业,今年上半年仅录得净利15.69亿港元,较上年同期的42.43亿大幅下降63%.[ID:nCH0075987](完)
--记者 李珊珊; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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