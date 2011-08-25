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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 14:10 BJT

〔香港热股〕华润创业午後重挫逾7%至五个月新低,此前公布中期净利大降

路透香港8月25日电---从事中国消费品业务的香港华润创业(0291.HK)周四午後重挫逾7%,触及五个月来新低.此前该公司公布2011年中期净利按年降逾六成.

本地时间下午2:03时,华创挫跌6.31%至28.95港元,稍早一度大跌7.44%至28.60港元,为3月18日28.45港元以来盘中最低;大盘恒生指数.HSI则涨0.97%.

拥有中国最大销量啤酒品牌--雪花的华润创业,今年上半年仅录得净利15.69亿港元,较上年同期的42.43亿大幅下降63%.[ID:nCH0075987](完)

--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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