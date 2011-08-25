〔香港个股〕华润创业称成本压力仍在,有加价空间--首席财务官

路透香港8月25日电---从事中国消费品业务的香港华润创业(0291.HK)周四表示,成本压力仍在,有加价空间.而成本上涨的影响将在下半年完全反映.

该公司首席财务官黎汝雄在记者会上并表示,未来两年都没有筹资压力.

港股中午收盘後,华创公布中期净利大降63%至15.69亿港元,但若扣除去年出售思捷中国股权的一次性收益入帐以及资产重估,中期核心业务所产生的净利则是按年增18.2%.

公司股价午後一路下滑,一度大跌逾7%至五个月来盘中新低28.60港元.本地时间14:57时,报29.95港元,下跌3.07%;大盘恒生指数.HSI则涨1.52%.

华润创业业务范围包括零售、啤酒、食品及饮品.该公司与SABMillerSAB.L合资成立华润雪花,以销量计算,华润雪花是中国最大的啤酒企业. (完)