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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 10:41 BJT

〔表格〕中国南方航空2011年中期净利按年升33.4%

路透香港8月26日电---中国南方航空股份有限公司(1055.HK)(600029.SS)(ZNH.N)宣布,按国际会计准则,截至2011年6月30日为止六个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　 　　　　 　 　2011年度中期　 2010年度同期

每股盈利(元) 　 0.28 0.26

每股股息(元) 　 无 无

净利 2,762 2,071

营业额　 41,425 33,937

注:中国南方航空为内地最大的航空公司之一,以广州为基地.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 屈桂娟

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