〔表格〕中国南方航空2011年中期净利按年升33.4%

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透香港8月26日电---中国南方航空股份有限公司(1055.HK)(600029.SS)(ZNH.N)宣布,按国际会计准则,截至2011年6月30日为止六个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度中期 2010年度同期
每股盈利(元) 0.28 0.26
每股股息(元) 无 无
净利 2,762 2,071
营业额 41,425 33,937
注:中国南方航空为内地最大的航空公司之一,以广州为基地.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 屈桂娟
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)