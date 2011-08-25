〔香港个股〕李宁同店销售成长未见改善,转型"阵痛期"难乐观(更新版)

* 李宁同店销售成长不见改善迹象

* 下半年存货购回约2亿元人民币

* 明年存货购回不会高于今年

路透香港8月25日电---中国体育用品行业竞争更趋剧烈,致李宁(2331.HK)同店销售成长率未见改善迹象.不过公司表示,明年存货回购金额将维持今年水平,不会往上增加.

分析师指出,李宁仍处于转型的"阵痛期",获利及毛利率短期难见改善.

"我们上半年同店销售增长率是低单位数,最近一段时间,没有明显好转."该公司行政总裁张志勇说.

受到人工、店租等成本上升,以及迈入高端市场不顺,导致库存增加影响,李宁2011年上半年营业额及毛利都有所下降.

Miare Assest发布报告称,因李宁订单成长缓单以及下半年还要买购入存货等成本,将下修其2011年获利预估48%,目标价也由11.5港元,调低至6.5港元,并重申"减持"评级.

李宁上日公告,中期净利按年下跌49.5%,至2.94亿元人民币;中期营业额42.89亿元人民币,较上年同期的45.05亿下降约5%.[ID:nCH0075571]

以中国奥运健将为名的这家运动用品商,近年来在转型至高档商品的过程中,遭遇国际大牌Nike(耐克)(NKE.N)、Adidas(阿达斯,爱迪达)(ADSGn.DE)等强敌,转型并不顺利.公司7月发布获利预警称,由于库存影响分销商进货,公司营收将下降,同时公司也会向分销商买回库存.

**明年存货购回不会高于今年**

张志勇表示,公司目前正在由降低库存、淘汱没有效益的店铺以及改善产品结构三个方向着手,今年上半年已经以1亿元人民币购回库存,下半年预计还会再以约2亿元买回存货.

他表示,公司已开始建构清库存的网络,未来清货通路(inventory clearence channel)占零售的比重将上升至15%,目前为11%,"明年下半年库存会很快降下来."

"明年(库存回购金额)不会超过今年这个数."张志勇说.

他同时表示,目前体育用品店家数过多,将持续整合营运没有效益的分销店,未来注重的是同店销售成长,而不会为了要增加家数,反而牺牲运营效益.

李宁上月即表示,因公司持续清理存货以及整合分销店,中期毛利率将下降,并导致股价接连重挫.[ID:nCH0067459]

收盘时,李宁小涨0.33%至9.03港元,过去一个月来跌4.46%;大盘恒生指数.HSI涨1.47%.(完)

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