〔中港个股〕中国石油称拟在乍德等海外市场寻求业务扩张机会

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月25日电---按市值计全球第二大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)周四称,将加快在乍德、尼日尔的战略性业务开采,并在乌兹别克寻求天然气业务机会.
该公司在一份业绩推介资料上做出上述表示.
中石油今年上半年净利同比微增1%,基本符合市场预期,炼油业务亏损扩大抵销部分上游业务获利增长.[ID:nCH0076037]
--编译 黄运涛; 审校 丁淑琴
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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