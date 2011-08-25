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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 17:16 BJT

〔中港个股〕中国石油称拟在乍德等海外市场寻求业务扩张机会

路透香港8月25日电---按市值计全球第二大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)周四称,将加快在乍德、尼日尔的战略性业务开采,并在乌兹别克寻求天然气业务机会.

该公司在一份业绩推介资料上做出上述表示.

中石油今年上半年净利同比微增1%,基本符合市场预期,炼油业务亏损扩大抵销部分上游业务获利增长.[ID:nCH0076037]

--编译 黄运涛; 审校 丁淑琴

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