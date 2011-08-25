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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 17:26 BJT

〔香港个股〕百丽国际预估鞋类全年同店增长率在15%--首席执行官

路透香港8月25日电---中国鞋履销售商--百丽国际(1880.HK)周四称,预估鞋类全年同店增长率在15%.

"鞋类同店增长超过我的预期,本来预期10-15%,但上半年远远超过预期.这样说,鞋类全年同店增长在15%."公司首席执行官盛百椒在业绩会上称.

他并表示,今年将加大投入网上业务,预计会在三至五年间投入2亿美元以上.

百丽国际稍早公布,中期净利按年升29%至20.07亿元人民币.(完)

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--记者 李珊珊; 撰写 陈敏; 审校 曾祥进

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