〔香港个股〕百丽国际预估鞋类全年同店增长率在15%--首席执行官

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月25日电---中国鞋履销售商--百丽国际(1880.HK)周四称,预估鞋类全年同店增长率在15%.
"鞋类同店增长超过我的预期,本来预期10-15%,但上半年远远超过预期.这样说,鞋类全年同店增长在15%."公司首席执行官盛百椒在业绩会上称.
他并表示,今年将加大投入网上业务,预计会在三至五年间投入2亿美元以上.
百丽国际稍早公布,中期净利按年升29%至20.07亿元人民币.(完)
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--记者 李珊珊; 撰写 陈敏; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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