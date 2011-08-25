〔香港房地产〕长实以低于市场预期价夺北角油街项目,楼市料续承压(更新版)

(新增细节和分析师评论)

* 油街项目由长实以逾62亿港元竞得

* 价钱低于市场预期

* 料楼市气氛受压

记者 梁慧仪

路透香港8月25日电---备受瞩目的港岛北角油街发展项目,由亚洲首富李嘉诚旗下的长江实业(0001.HK)以62.67亿港元投得,价钱低于市场预期.分析师指出,政府批出的地价偏低,或会进一步压抑楼市气氛.

香港政府周四公布,位于北角油街的土地项目,通过招标以62.67亿港元批予海城投资有限公司,年期为50年.长实发言人证实,该公司为长实旗下项目公司.

"除酒店用途外,土地的其馀面积将主要用作发展住宅为主."发言人说.

政府批出该项目的价钱低于市场预期,此前路透综合四名分析师及测量师的预测范围介乎64.7-90.7亿港元.

"这个价钱是很低,可能是与现时市况出现一些调整有关,加上这项目有一定的面积指定作酒店用途,因此拖低了投标价,以反映风险."莱坊执行董事陈致馨表示.

他并认为,招标结果对之後的政府卖地或其他土地招标的价钱相信会有影响,楼价料亦会有调整,估计项目周边的二手住宅市场会受压,跌幅约5%.

**协同效应**

油街土地的地盘面积约为7,887平方米,指定作酒店或非工业用途,最低的楼面面积为4.22万平方米,其中至少有3万平方米楼面面积须用作酒店及其附属地方用途.最高的楼面面积为7.02万平方米(约75.56万平方尺),以政府批出的价钱,相当于每平方尺楼面地价8,293港元,低于周边二手住宅楼价.

第一太平戴维斯估值及专业顾问董事总经理陈超国表示,政府开始改变土地政策,增加土地供应,自然对楼市有冷却作用,油街土地的招标结果,亦反映发展商认为未来的楼市将会平稳.他相信,或有部份投资者会减持物业,提高安全系数.

油街过去一直被放在勾地表(土地申请表)中多年,发展商曾多次试勾不果.其後因政府决心落实增加土地供应,并将部份勾地表中土地储备主动推出拍卖或招标.油街土地其中一边面向维多利亚港,在港岛临海住宅土地买少见少下,更显出这幅土地的优越.

而长实在该土地旁已有一家酒店项目,分析员相信其投得土地将可取得更佳的协同效应.

是次长实击败了其馀五家入标财团,包括新鸿基地产(0016.HK)、中国海外(0688.HK)、恒基地产(0012.HK)等.政府表示,该幅土地批予出价最高的投标者.(完)

欲浏览招标结果新闻公报,请点选:(here)